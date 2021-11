Waarpraatsje: De gerdinen efkes iepen

DE JOUWER – Nei in pear tige skiere dagen sil de sinne freed, nei alle gedachten, wer efkes te sjen wêze.

Yn ‘e nacht nei freed ta is de loft berûn en it kin sa út en troch wat storeine. By in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Freed is it earst noch skier, mar yn ‘e middei soe de sinne dan, lang om let, efkes te sjen wêze moatte. Letter rekket de loft wer berûn. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich. It wurdt 10 graden.

Yn it wykein is it wer skier en sneon bliuwt it ek net hielendal drûch.

Jan Brinksma