Waarpraatsje: Bytsje ritich

DE JOUWER – Sa kreas as moandei, mei folle mear sinne as ferwachte, wurdt it de oare dagen fan dizze wike net. Tiisdei kin it wat reine.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta is it helder, mar by de kust lâns soe noch in bui falle kinne mei in lytse kâns op tonger. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Tiisdei rekket de loft berûn en letter reint it sa út en troch. De swakke oant matige wyn rommet fan it suden nei it súdwesten en it wurdt 10 graden.

Oant takomme wike feroaret der net in soad.

Jan Brinksma