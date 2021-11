Vredeman de Vriespriis 2021 foar foarmjouwing

Stimme op ien fan de seis nominearre ûntwerpen

De provinsje Fryslân makket seis ûntwerpen bekend dy’t kâns meitsje op de Vredeman de Vries Untwerppriis 2021. Fan 12 novimber ôf binne dy ûntwerpen te sjen yn in útstalling yn Museum De Jouwer. Ynwenners fan Fryslân kinne mei de LC Publykspriis stimme op harren favorite ûntwerp. Deputearre Sietske Poepjes rikt op 10 desimber de Vredeman de Vriespriis foar ûntwerp 2021 út yn itselde museum en dan krijt de winner fan de LC Publykspriis in ûnderskieding.

De sjuery beoardielet de yntsjinne ûntwerpen op goede gearwurking tusken opdrachtjouwer en foarmjouwer. Boppedat moatte de ûntwerpen fan sosjaal belang wêze. Yn 2021 bestiet de sjuery út: Ann Maes, Lucas Verweij, Dries van Wagenberg, Roelof Koster en Eileen Blackmore.

Dit binne de seis nominearre ûntwerpen, eigenwillich oardere:

1 Tentoanstellings paviljoen Obe

Designers: Ernst Bernson & Yvonne Willems (LOKAALWERK)

Opdrachtjouwer: Tresoar

2 Kennis en ynformaasjesintrum Hegebeintum

Untwerpers: Babke Dekker (Hofmeijer Dekker Ontwerpers), Johan van Gent (Stichting Erfgoed & Publyk) en Jos Blomsma (Terwisscha & Wagenaar | Vormburo)

Opdrachtjouwer: Stichting Terp Hegebeintum

3 Tafelark foar minsken mei in beheining fan ien hân

Untwerper: Lies van Huet (Lies Ceramics)

Opdrachtjouwer: Co Act | Johan Thijssen

4 Bûsdoek – in Frysk biermerk

Untwerper: Sjoerd Kooistra (Studio a heart that works)

Opdrachtjouwer: Bûsdoek, Fryske brouwerij

5 It Utrecht Ljouwert

Untwerper: Dennis de Vries (BW H designers)

Opdrachtjouwer: De Utrecht Leeuwarden

6 Transformatorhûs Wurdum Untwerper:

Ronald van der Zwaag (the urban furniture maker)

Eigen inisjatyf, opdrachtjouwer net fan tapassing

De Vredeman de Vriespriis is in provinsjale priis. De provinsje wol mei dizze priis omtinken jaan oan Untwerp yn Fryslân en de krêft dy’t dat meibringt. Dat biedt perspektyf foar ferskate opjeften dêr’t Fryslân mei te krijen hat. De organisaasje is yn hannen fan Keunstwurk

Fia de LC Publykspriis kinne jo oant 5 desimber 2021 stimme op ien fan dizze seis fia lc.nl/vdevprijs.