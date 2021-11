Utstalling ‘Langstme yn glês’ by Tresoar

De útstalling Langstme yn glês is fan 21 novimber 2021 o/m 9 januari 2022 by iepeningstiden te besjen by Tresoar. Yn de útstalling stiet langstme sintraal. Langstme nei kontakt mei de oar, mei de bûtenwrâld. Langstme nei mear each foarinoar en foar de omjouwing. Langstme nei de natuer yn al syn foarmen.

28 keunstners fan FRIA, de beropsferiening byldzjend keunstners yn Noard-Nederlân, krigen foar de eksposysje Langstme yn glês in glêzen faas ta harren foldwaan, dêr’t se mei keunst op hiel eigen wize de titel ‘Langstme yn glês’ yn of omhinne ynterpretearje koene. De fazen binne earder brûkt foar de eksposysje Frysk libben erfgoed yn Obe en waarden foar dizze nije eksposysje opnij brûkt en opkreaze troch de keunstners.

De ynterpretaasje fan de titel fan de útstalling is troch de keunstners foarme troch mei techniken as skilderjen, etsen, filten, fotografearjen en tekenjen. Epoksyhars en metaal waarden ek brûkt. It brede oanbod fan dissiplines soarget derfoar dat alle fazen in oare, hiel eigen byldtaal hawwe.

Sjoch op tresoar.nl foar de aktuele iepeningstiden. Dy kinne fanwege nije koroanamaatregels ferskille fan de reguliere iepeningstiden. De tagong is fergees.