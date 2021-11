Utstalling ‘A la campagne’ ûnderdiel fan triënnale Arcadia

Kris Callens (direkteur-bestjoerder Frysk Museum) en Floris de Gelder (direkteur-bestjoerder Ljouwert-Fryslân 2028) ûndertekenen tiisdei de gearwurkingsoerienkomst yn it ramt fan de nije triënnale Arcadia. Yn dat ûndernimmen stiet troch foarstellingen, petearen en eksposysjes, hûndert dagen it tema foarâlderskip sintraal.

It Frysk Museum makket diel út fan de triënnale mei de útstalling A la campagne: it Frânske ljocht fan Maris oant Monet, dy’t fan 19 febrewaris oant en mei 17 july 2022 yn Ljouwert te sjen is. Oan ’e hân fan goed santich skilderijen en tekeningen út de topkolleksje fan Museum Boijmans Van Beuningen wurdt stilstien by de ynfloed fan it Frânske ljocht yn de 19e-iuwske skilderkeunst. De lânskippen fan ûnder oaren Cézanne, Monet, Pissarro, Gauguin, Maris, Van Gogh, Sisley, Boudin en Weissenbruch toane de ûntwikkeling fan dy ‘Frânske blik’, fan de skoalle fan Barbizon oant it (post)ympresjonisme.