Taalstriid lôget op yn Flaamske stêd: rjochtssaak op kommendewei

Yn de Flaamske stêd Ronse wurdt de Belgyske taalstriid ynkoarten wer in stikje fierder útfochten. Dat sil syn beslach krije yn de rjochtsseal. Dêr moat útmakke wurde wat no krekt de plichten binne fan de saneamde fasiliteitegemeenten op ‘e taalgrins.

België bestiet offisjeel út fjouwer taalgebieten: It Nederlânsktalige Flaanderen, it Frânsktalige Walloanië mei dêryn it Dútsktalige East-België en dan noch it gewest Brussel, dêr’t Nederlânsk en Frânsk foar de wet lykweardich binne.

Der binne lykwol op ‘e taalgrinzen 24 gemeenten dy’t offisjeel ientalich binne, mar dy’t saneamde ‘fasiliteiten’ hawwe moatte foar ien of mear oare taalgroepen. De measte striid is der oer de Flaamske gemeenten mei fasiliteiten foar Frânsktaligen. In part fan ‘e Frânsktalige befolking wol allinne mar yn it Frânsk mei de oerheid kommunisearje en wol de fasiliteiteplicht útlizze as in plicht om twatalich te wêzen. De measte Flaamske oerheden hawwe in folle beheindere ynterpretaasje fan de fasiliteiteplicht.

De East-Flaamske stêd Ronse wol it leafst mei de omlizzende Flaamske plattelânsgemeenten fusearje, mar dat kin net, omdat Ronse in fasiliteitegemeente is en dy oare gemeenten net. Neffens it gemeentebestjoer kostet de ûnmooglikheid om te fusearjen de oerheid in protte jild. Fierders is it neffens it gemeentebestjoer te djoer en boppedat ûnwinsklik om mear yn it Frânsk te dwaan as no. Dat wol sizze dat minsken dy’t derom freegje, op it gemeentehûs wol yn it Frânsk te wurd stien wurde, mar dat skriftlike stikken almeast inkeld yn it Nederlânsk skreaun binne. As iennichste Flaamske fasiliteitegemeente hat Ronse gjin twatalich webstee. Prinsipieel wol it gemeentebestjoer ek gjin Frânske teksten yn it strjitbyld hawwe.

Neffens aksjegroep Ronse bilingue is dat belied net genôch. De groep is fan betinken dat de fasiliteiteplicht folle breder is en stapt no nei de rjochter om it nij, twataliger belied ôf te twingen. De Flaamske minister fan ynlânsk bestjoer Bart Somers hat yn in reaksje sein dat Ronse him oan de wet hâlde moat, mar hy hat net sein oft dat no net it gefal is of wat dat dan ynhâlde moat. Dêr sil de rjochter ynkoarten in útspraak oer dwaan.

It gemeentebestjoer fan Ronse wol ek in útspraak fan de rjochter hawwe, nammentlik oer de fraach oft de fasiliteiteplicht opheft wurde kin. De gemeenterie wol yn mearderheid fan Ronse ientalich wurdt en hat yn 2018 in rjochtssaak oanspand, dy’t noch altiten net útiten is.