Sûnensrie: gjin medyske needsaak foar ekstra prip 60-minners

Der is noch gjin medyske needsaak om minsken ûnder de sechtich jier in ekstra prip tsjin koroana te jaan, seit Bart-Jan Kullberg, foarsitter fan de Sûnensrie yn Nieuwsuur. Op it stuit is der neffens Kullberg gjin oanwizing dat de beskerming tebekrint.

Yn ’e parsekonferinsje tiisdeitejûn sei deminsjonêr minister Hugo de Jonge dat de oppepprip earst foar 60-plussers ynset wurdt. Dêrnei kinne ek minsken ûnder de sechtich jier de ynjeksje krije. Dat komt neffens Kullberg net oerien mei it advys fan de Sûnensrie. “Wy hawwe advisearre om minsken in oppepprip oan te bieden as der in medyske needsaak dúdlik is. Dat binne op it stuit de alderâldsten en de meast kwetsberen.”