Spield Famke / It Grutte Gesicht

Yn in wetterpartij by de krusing fan de Sewei en de Haskerfjildwei op ’e Jouwer stiet in nijsgjirrich byld, ek wol it Grutte Gesicht neamd. It seis meter hege wetterskulptuer, makke fan kortenstiel troch twa keunstners, Maree Blok en Bas Lughthart, stiet dêr sûnt 2003.

Underskate dingen lûke daliks de oandacht. It liket op it earste each gewoan in fontein mei it gesicht fan in frou. Mar dan falt op dat ien helte fan it antlit mar oanwezich is, en de oare foarme wurdt troch trije krêftige wetterstrielen dêr’t, troch kueren fan wyn en loft bygelyks de suggestje fan wapperjende hierren troch ûntstiet. Op sa’n wize wurdt it eins dochs ien gehiel en wurdt it frouljusgesicht folslein.

Dêr bliuwt it lykwols net by, want de fontein hat noch in funksje as gemaal. It stiet nammentlik krekt op in skiedsline fan wetterparten. Troch trije pompen wurdt it wetter mei sa’n 400 kubike meter yn ’e oere omheech pompt om oan de oare side del te kletterjen en sadwaande de sleatten fan De Jouwer fan wetter te foarsjen.

Om in yndruk fan de kapasiteit te jaan: yn gefal fan need passearret it Woudagemaal by De Lemmer sa’n 240.000 kubike meter wetter yn ’e oere!

Koartsein: in funksjoneel keunstwurk.

Matthijs Verkuijl