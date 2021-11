Serkoanyske Keamer yn Museum Belvédère

Sintraal yn de eksposysjeromte Arranged Realism – Keunst yn games yn Museum Belvédère op it Hearrenfean is in folsleine keamer út it spul Dishonored 2 neiboud. De keamer is it appartemint en wurkplak fan wittenskipper Dr. Hypatia. Hja docht dêr ûndersyk nei ûnder oare de bloedmiggepleach dy’t it eilân Serkoanos teheisteret. In buste fan Dr. Hypatia is oan ’e oare kant fan de keamer te finen.

De keamer is spesjaal foar de eksposysje boud troch sênograaf Caroline van de Meent. By it meitsjen fan meubels en oare ûnderdielen is goed te sjen hoe’t de ûntwerpers fan de spultsjes út ús eigen wrâld liene. De wrâld fan Dishonored, benammen de styl op it eilân Serkoanos, is ynspirearre op Fiktoriaansk Ingelân en de arsjitekteur fan moderne stêden lykas Barcelona.

By it yn de keamer kommen kinne besikers in QR-koade scanne om yn it spul sels terjochte te kommen.

De musea bliuwe ek ûnder de nije koroanamaatregels iepen en nigethawwers binne fan tiisdeis o/m sneins fan 11.00 oant 17.00 oere wolkom yn it museum en it museumkafee. Der jilde wol maatregels: besikers fan 13 jier ôf alder hawwe in koroanapas (digitale QR-koade of print) nedich; it dragen fan in mûlekapke is ferplichte foar besikers fan 13 jier en âlder; der moat oardel meter ôfstân fan oare besikers en museummeiwurkers holden wurde.