Roosje Hylpen hofleveransier

It bedriuw Roosje yn Hylpen is sûnt ferline wike sneon offisjeel hofleveransier. Op 30 oktober rikte kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok dat predikaat oan de eigener Titus Stallmann út.

Roosje Hylpen is spesjalisearre yn âlde Hylper keunst en makket mei de hân beskildere meubels. Dêrmei kombinearret it âlde techniken mei in nije fyzje op skilderspatroanen en foarmen, sadat bysûndere meubels ûntsteane.

De titel Hofleveransier is bedoeld foar lytse en middelgrutte ûndernimmingen dy’t fan belang binne foar de regio, of fierder in prominint plak ynnimme yn harren bedriuwstûke, goed bekend steane en finansjeel sûn binne.

Roosje is it 27e Fryske bedriuw dat him hofleveransier neame mei.