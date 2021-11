Protte geweld yn Drintske treinen en bussen

Foto: Wesseltje14 at Dutch Wikipedia – lisinsje CC BY-SA 3.0

Trije meiwurkers fan ferfiersbedriuw Arriva binne siik thús, om’t hja it net mear oan kinne: it geweld yn de trein. Der is dit jier 33 kear oanjefte dien fan geweld yn de trein tusken Swol en Emmen. De busferbining fan Emmen nei Ter Apel, krekt oer de Drintsk-Grinlanner grins, hat deselde problemen.

It probleem spilet al jierren, mar wurdt slimmer, seit direktrise Jieskje Hollander fan Arriva. Yn 2021 wiene der mear gefallen fan gefeld as yn de fiif jier dêrfoar byinoar, sa docht hja te witten. De feroarsakers binne neffens har jonge manlju út feilige lannen dy’t in kânsleaze asyloanfraach dien hawwe.

De problemen binne tige ferskillend: de dieder flybje nei it personiel, jouwe klappen en skelle. Der is ek in masinist tsjin ‘e holle skopt.