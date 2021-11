Plysjeman yn Cannes mei mes oanfallen

Yn de Súd-Frânske sted Cannes is moandetemoarn in plysjeman mei in mes oanfallen.

De Frânske minister Darmanin fan Ynlânske Saken melde yn earste ynstânsje dat de plysjeman dêrby ferwûne rekke, mar hy luts syn wurden efkes letter wer yn. “It slachtoffer is gelokkich net ferwûne, tanksij syn kûgelfrije fest”, skriuwt Darmanin op Twitter. De dieder is útskeakele.

De oanfaller iepene de doar fan in plysjeauto, dy’t foar in plysjeburo stie. Yn de auto sieten trije plysjes, skriuwe Frânske media. Hy foel de plysjeman efter it stjoer oan mei in mes. De man woe dêrnei in twadde plysjeman oanfalle, mar de tredde plysje soe dat foar west ha troch de oanfaller del te sjitten. Dy soe dêrby swierferwûne rekke wêze.

Darmanin kundige oan dat er letter hjoed in besite oan Cannes bringt.