Opskuor om buorkundich meitsjen wentebouplannen Dokkum

Foto: Plysje Nederlân

In ûnbekende hat in geheim brief oan de Ljouwerter Krante jûn. It giet om in brief fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders oan de gemeenterie fan Noardeast-Fryslân. Der steane plannen yn foar de bou fan twahûndert wenten op it plak fan it earder Prins-fabryk yn Dokkum.

Projektûntwikkelder Wijnen wol de wenten bouwe, mar hat noch net alle grûn yn ‘e hannen. Wijnen en de gemeente woene de plannen dêrom ynearsten stil hâlde. De gemeenterie wie it dêrmei iens en hat ornearre dat it brief geheim bliuwe moast. De Ljouwerter hie it brief lykwols al yn ‘e hannen foardat dat beslút nommen wie. Dochs hat boargemaster Johannes Kramer oanjefte by de plysje dien.