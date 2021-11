Opnij ûndersyk nei hoe’t Friezen reizgje

Sûnt de beheinende koroanamaatregels reizgje minsken oars. Om dêr foar Fryslân better sicht op te krijen ûndersiket de provinsje hoe en hoe faak oft minsken reizgje en oft se oars reizgje as foar de beheiningen. Yn april 2020 is dat ek ûndersocht.

Yn it earste healjier fan 2021 wie der folle minder ferkear as dêrfoar. Yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie it drokker op de Fryske diken as yn deselde perioade yn 2019. It tal reizgers yn it iepenbier ferfier lei tritich persint leger as yn it tredde fearnsjier fan 2019.

Op it stuit dat de maatregels net mear jilde lit de provinsje opnij ûndersyk dwaan. Ne ferwachting wurdt dat yn ’e rin fan 2022. Undersyksburo Moventem sammelet de gegevens.

Meidwaan oan it ûndersyk kin fia www.fryslan.frl/reisonderzoek.