Nije poëzijfilm fan Nyk de Vries, Dichter fan Fryslân: ‘Unwis’

Snein 7 novimber gie by Omrop Fryslân de poëzijfilm ‘Ongewis/Unwis’ yn premjêre, de lêste yn in rige fan sân koarte films dy’t Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân makke, tegearre mei filmmakker Herman Zeilstra. De Ingelske oersetting is fan David Colmer.

De tekst ‘Unwis’ is ôfkomstich út De Vries syn nije bondel Asman, dy’t op woansdei 17 novimber presintearre wurdt yn de Doka fan it Folkshotel yn Amsterdam, mei ferskate optredens en gasten lykas Klaske Oenema, Sinan Cihangir en Dorien de Wit. Op freed 12 novimber nimt De Vries ôfskie as Dichter fan Fryslân by Explore the North yn de Westertsjerke yn Ljouwert. By dy gelegenheid wurdt de nije Dichter fan Fryslân bekend makke en offisjeel beneamd.

Unwis

Ik sjoch it sa wer foar my: It pak

dûbeldrank op it nachtkastje, susters

hastich op ’e gong. Sechstjin jier lyn is

it dat se troch it MCL riden waard. Gjin

noasje noch fan gizelsoftware of

cyberkriminelen.

Se hie oare dingen oan ’e holle. In oare

fijân gizele har, kontrolearre har

systeem. In oare macht liet har

moannenlang hoopje en wachtsje, lake

om har ôfhinklikheid om úteinlik mei it

lêste ultimatum op te draven.

As se noch libbe hie, wat hie se fan ús

takomst fûn? Fan ’e hekken en muorren

dy’t we noadich ha om hackers, fan

watfoar soarte ek, bûtendoar te hâlden,

om ús frijheden te garandearjen?

De ûnwisse takomst hie har swier

oangriisd, tocht ik. Mar juster, ynienen,

hearde ik ús mem flústerjen:

It is it bêste en djoerste dat we hawwe.

Nyk de Vries | Dichter fan Fryslân