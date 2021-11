Nij boek fan Ferdinand de Jong: ‘De museummoard’

Fan ’e wike ferskynt by útjouwerij Bornmeer De museummoard, skreaun troch Ferdinand de Jong.

Krekt as Paolo Lione fierder sil mei syn ynlieding, klinkt der in hurde gjalp troch de seal. ‘Sjoch dan! Dêr!’

De iepening fan de útstalling troch de wrâldferneamde Italiaanske keunstner Paolo Lione wurdt wreed fersteurd as der in lyk yn in bêd fan roazebledsjes yn de Prinsewyk ûnder it Hearrenfeanster museum driuwt. It blykt in slim tatakele frou te wêzen. Resjersjeur Annet Hillema en har partner Marcel Pronk begjinne in ûndersyk. Annet ropt de help yn fan har eks-kollega, priveedetective Paul Graafsma. Dy bedarret yn de wrâld fan de Italiaanske maffia. Neat is wat it liket, sa docht bliken.

ISBN 978 90 5615 893 4 | papieren omkaft | 192 siden | € 19,90

