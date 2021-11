Nederlân hâldt dochs op mei finansiering fossile brânstofprojekten yn bûtenlân

Nederlân ûnthjit dochs om op te hâlden mei ynvestearringen yn bûtenlânske koale-, oalje- en gasprojekten. It regear hat besletten him oan te sluten by in groep lannen dy’t mei de klimaattop yn Glasglow ûnthjitte om binnen in jier in ein te meitsjen oan de oerheidsstipe foar fossile projekten bûten de eigen lânsgrinzen.

It demisjonêre kabinet sei earder dat it kommende kabinet dêr in beslút oer nimme moat. Dat late ta lilkens by miljeuorganisaasjes en in stikmannich politike partijen. Under mear de Feriene Steaten, it Feriene Keninkryk en de Europeeske Ynvestearringsbank sleaten har earder al by de ûndertekeners oan.

Nederlân is sûnt ferline jier al yn petear mei it bedriuwslibben oer de mooglike ôfbou fan stipe foar fossile trânsaksjes fia garantstellingen, sei in wurdfierder fan it ministearje fan Finânsjes earder. De Nederlânske oerheid stie yn 2020 foar goed 4,5 miljard euro boarch foar (taleveransiers fan) de oalje- en gassektor, docht bliken út stikken fan de eksportkredytfersekerder fan de Nederlânske steat.

Wat it beslút konkreet betsjutte sil, kin it demisjonêre kabinet noch net sizze. Neffens Rutte giet it om in “wichtige earste stap” en moatte saken no fierder útwurke wurde. It is net sa dat de garantstelling fan fjouwer miljard euro foar de projekten samar nei duorsume enerzjy kin, “mar de rjochting is no dúdlik en de stap betsjut in protte”, seit Rutte.