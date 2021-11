Molkwar wurdt wol it Fenesië fan it Noarden neamd, om’t it doarp eins bestiet út acht pôlen en in soad feartsjes mei brechjes. Yn de perioade fuort nei 1300 wennen der al minsken yn it gebiet, dat noch yn iepen ferbining lei mei de Sudersee. Der wie gjin echte haven, mar it doarp hie wol in bloeiende fiskerijhannel en konneksjes mei Amsterdam en dêr letter sels in skoft in eigen kantoar.

Yn it boek Bewarje myn mamme fan Piter Terpstra, histoaryske roman oer it libben fan Gysbert Japiks út Boalsert, reizge dy mei in stúdzjedoel tegearrre mei Nabadus Agmonius nei Molwar ta. Dat wie in grut taalgelearde, wurksum yn Oxford, mei in protte niget oan âlde talen. Se ferbleauwen dêr in skoft yn de pleatslike herberch. De taal dêr hearde ta it âld-Frysk.

Doedestiids wie it al in doalhôf fan steechjes, feartsjes en de huzen stiene dwers trochinoar hinne. De sfear wie bedriigjend, fijannich en spoekeftich. Der waard wol sein dat flokken en swarren it wapen wie fan Molkwar ynstee fan in swan.

Letter, troch de ynfloed fan de menisten, wie it libben dêr sober en de klaaiïng en it skilderwurk net sa oermjittich as bygelyks yn Hylpen. Molkwar is no in freonlik plakje mei ûnder mear yn it sintrum yn de Hellingstrjitte 3, de âlde bakkerswinkel.

Yn 1916 begûn Cornelis de Boer dêr mei syn bakkerij. Yn it begjin makke er twa soarten koeke út rogge fan hege en konstante kwaliteit. Underwillens wurde der mear as santjin soarten op ambachtlike wize makke. Oant fiif jier lyn wie de ferneamde bakkersfabryk noch yn Molkwar, mar úteinlik moast er dochs ferfarre om benammen wat mear earmslach en sokssawat te krijen. It bedriuw is no op ’e Jouwer.

De âlde bakkerswinkel is no eins in museum op himsels, en der is ek in yndruk fan de eardere wente te krijen. Fierder in samling fan reau en iuwenâld diggelguod, fûn yn de grûn fan Molkwar en omkriten. Alhoewol’t de winkel allinne fan maaie oant september iepen is, wie it my dochs mooglik om in ôfspraak te meitsjen mei twa tige tawijde frijwilligers. It ûnderhâld fan it gebou kostet net allinnich in protte ynset fan in soad doarpelingen, mar der is ek jild nedich dat byinoar swile wurdt troch donaasjes en soms subzydzjes. Spitigernôch giet in grutter part fan de kulturele jildstream fan de gemeente Súdwest-Fryslân nei oanbuorjende plakken lykas Hylpen of Starum.

Matthijs Verkuijl