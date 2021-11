Moarnsspits rêstiger nei nije maatregels

Op ’e earste wurkdei dat it oanskerpe thúswurkadvys fan krêft is, is it oan it begjin fan de spits rêstiger op ’e dyk. Om 8.00 oere hinne stie der neffens de ANWB sa’n 92 kilometer file.

“Der is yndie in effekt fan it thúswurkadvys te fernimmen”, seit Jolanda van der Velden fan de ANWB. “Der stiet minder file as de ôfrûne moandeis.” Freed kaam it demisjonêre kabinet mei it oanskerpe advys om safolle mooglik thús te wurkjen. Rykswettersteat spruts dêrnei de ferwachting út dat de spitsen tenei in stik rêstiger ferrinne sille.