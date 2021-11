Minste houliken yn Fryslân yn 2020

Yn Fryslân binne ferline jier relatyf sjoen de minste ynwenners yn it houliksboatsje stapt. Yn 2020 waarden 2,2 houliken op tûzen Friezen sletten, wylst der lanlik 2,9 houliken op tûzen Nederlanners sletten waarden. Dat konkludearret ThePerfectWedding.nl yn in ûndersyk nei boaskjen yn koroanatiid op basis fan eigen gegevens en data fan it CBS.

Yn ferhâlding measte houliken op Flylân

Op Flylân joegen relatyf sjoen de measte ynwenners it jawurd. Op tûzen ynwenners waarden der nammentlik 5,1 houliken sletten. Yn Harns wie it oanpart houliken it leechst: 1,7 brulloften op tûzen ynwenners.

Yn seis gemeenten op syn minst ien moanne sûnder brulloften

Yn seis Fryske gemeenten waard op syn minst ien moanne lang gjin inkeld houlik sletten. Dat jildt benammen foar de Waadeilannen. Op Flylân en Skiermûntseach waard sels yn fiif moanne gjin inkeld jawurd jûn. Yn dy gemeenten stapten yn hiel 2020 sa’n tweintich breidspearen yn it houliksboatsje. Yn Ljouwert waard it faakst boaske, nammentlik 260 kear.

Oanskerping koroanamaatregels: brulloften wer útsteld

Troch de maatregels dy’t 13 novimber yngiene, smyt 40,5 fan de breidspearen harren trouplannen wer om. Wat mear as de helte fan dy breidspearen kiest derfoar om harren troudei oan de jildende maatregels oan te passen, mar in protte ferpleatse de brulloft hielendal. In fearn fan de plande brulloften is ûnderwilens fanwege koroanamaatregels twa kear of faker útsteld.