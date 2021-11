Maritime Akademy Harns nimt nije skipsmotor yn gebrûk

De Maritime Akademy Harns hat freed in nije skipsmotor yn it motoarelokaal yn gebrûk nommen. De generatorset is oan it begjin fan it jier donearre troch Superjacht Seawolf en wurdt brûkt by de fakken motoarekennis en ûnderhâld fan de útstreamrjochtingen VMBO skips- en jachtbou en VMBO Ryn, binnen- en kustfeart.

“Wy binne tige wiis mei de donaasje. It is in útwreiding fan it hjoeddeiske oanbod fan generatoaren”, fertelt direkteur Arjen Mintjes fan de Maritime Akademy Harns. “Mei de generatoaren leare ús learlingen yn ’e praktyk hoe’t se de ûnderskate motoaren yn de masinekeamer oan board fan in skip ûnderhâlde moatte en steuringen ferhelpe moatte.”

It pleatsen fan de generatorset hat ûnderdiel west fan it ûnderwiis by de Maritime Akademy Harns. “In tige learsume opdracht foar de learlingen út de boppebou. Hoe ynstallearret men in motor? Hoe soarget men foar de juste oanslutingen en wat is derfoar nedich om in motor oan ’e praat te krijen?, fertelt Mintjes.

Oer de Seawolf

De Seawolf is omboud ta superjacht. Yn in eardere karriêre hat it skip tsjinst dien as seesleper Clyde by rederij Smit. De Clyde is yn 1957 boud troch de ûnderwilens opholden Nederlânske skipswerf J & K Smits, ûndergie in wiidweidige fjouwer jier duorjende refit fan 1998 oant 2002. Dêrby waard it omboud fan in seesleepboat ta lúkse jacht.

De Seawolf biedt plak oan maksimaal tolve gasten yn seis passazjiershutten, mei ek in lúkse mastersuite, in VIP-suite, twa ienpersoanshutten en twa twapersoanshutten. Oandreaun troch twa Smit Man RB666 1.500 pk motoaren, hat it skip in topfaasje fan fyftjin knopen, in krúsfaasje fan tolve knopen en in ûnmeugend berik fan 18.000 nm.