Maori freegje antyfaksers op te hâlden mei haka by protesten

De Maori-stam dy’t neffens de Nij-Seelânske wet de hoeder is fan de tradisjonele ‘Ka-Mate’-haka freget antifaksindemonstranten om de tradisjonele dûns by demonstraasjes net mear út te fieren. De bekende haka, dy’t bygelyks dûnse wurdt troch de nasjonale rugbyploech de All Blacks, dûkt geregeld op by demonstraasjes tsjin Nij-Seelânske koroanamaatregels.

De Ngati Toa, lykas de stam hjit, hawwe har faker útsprutsen tsjin ûneigenlik gebrûk fan de haka dêr’t se harren foarâlden mei earje. “In protte fan ús foarfaars binne ferstoarn by eardere pandemyen en ús stam hat swier te lijen hân. Wat ús oangiet is it sa helder as in klûntsje dat it koroanafaksin ús de bêst mooglike beskerming biedt en wy dogge der alles oan om ús famylje sa gau mooglik faksinearje te litten.”

Sûnt de wrâldwide útbraak fan de koroanagoarre hat Nij-Seelân mei tige strikte regels foar ynkommende reizgers it firus foar it grutste part bûten de doar hâlde kinnen. Mei troch flugge tichtplichtmaatregels binne yn totaal mar likernôch 8700 besmettingen fêststeld yn it lân mei fiif miljoen ynwenners en 33 stjergefallen as gefolch fan de goarre. Der binne mear demonstraasjes tsjin it Nij-Seelânske koroanabelied sûnt de oankundiging fan it mooglike faksinaasjeplicht foar guon beroppen. Under de demonstranten binne in protte Maori.