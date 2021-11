Nij by Utjouwerij Noordboek: ‘Frysk Bakboek’

Yn it Frysk Bakboek binne de swiete resepten út de Fryske bakkerstradysje sammele. Yn âlde, mei de hân skreaune boekjes fan bakkers en fia bewenners kamen Henny en Betty Feenstra efter de resepten fan typysk Fryske baksels.

Oranjekoeke, sûkerbôle en dúmkes binne fansels opnommen, mar ek heamiel, trommelkoeke, fanyljestaafkes, reepkoeke en alderhande oar bekend en ûnbekend gebak komt oan bod. Rjucht en sljucht beskreaun, sadat men it thús goed meitsje kin. By elts resept stiet de skiednis fan it gebak.

De susters Henny en Betty Feenstra wurken beide jierren by bakkers op ’e Lemmer. Njonken harren deistige banen, Henny as dosint en Betty as direkteur, giene se troch mei it bakken foar harren húshâlding, famylje en freonen.

It boek is oerset yn it Frysk troch Martsje de Jong.

Frysk Bakboek | Betty en Henny Feenstra | Utjouwerij Noordboek | ISBN 978 90 5615 790 6 | hurd kaft | 176 siden