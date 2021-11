Konservatorkolleezje portretkeunst yn Frysk Museum op 7 novimber

Wat makket in portret sa bysûnder? Hoe hat it sjenre him ûntwikkele? En hokker gefolgen hat de útfining fan de fotografy hân? By it konservatorkolleezje nimt Anne-Marie Segeren nigethawwers mei yn de wrâld fan de portretkeunst.

Dielnimmers oan it kolleezje leare mear oer de lange skiednis fan it portretsjenre en de ferskillende manieren fan útfieren. Sawol de gearwurking mei de National Portrait Gallery as de tema’s yn de útstalling Icons komme oan bod. Dêrnei sjogge se op in oare manier nei de keunst fan it portret. It konservatorkolleezje is te folgjen op snein 7 novimber fan 11.30 oant 12.30 oere yn it Frysk Museum. In kaartsje is te reservearjen foar 7 novimber fia friesmuseum.nl/tickets.

Oer Anne-Marie Segeren

Anne-Marie Segeren studearre keunstskiednis oan de Radboud Universiteit yn Nijmegen en studearre cum laude ôf mei in masterskripsje oer it skilderij The Shop Girl (1883-1885) fan James Tissot. Hja wurke by Huis van Gijn en it Dordrechts Museum mei oan de dûbelútstalling Slow Fashion en de byhearrende publikaasje oer de moadekolleksje fan Huis van Gijn. Dêrnei begûn hja yn it Frysk Museum as junior-konservator tapaste keunst en tekstyl foar de útstalling en publikaasje Haute Bordure. Sûnt maart 2021 is hja dêr wurksum as junior konservator âlde keunst.

Icons

Mei Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery is de unike kolleksje (sels)portretten út it Britsk Museum foar ien kear yn Nederlân te sjen. Icons lit skilderijen, foto’s, bylden, printen en tekeningen fan bûtengewoane ynternasjonale keunstners, fan Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck oant Andy Warhol en Marlene Dumas sjen. By de goed hûndert wurken binne wrâldferneamde ikoanen as Keninginne Elizabeth I, William Shakespeare, Audrey Hepburn, David Beckham en Malala Yousafzai.