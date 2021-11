‘Kom mei de bern nei Skylge’ fan Rederij Doeksen populêrste Fryske Radioreklame

Utrikking Fryske Radioreklamepriis: 8 novimber 2021 om 11.00 oere by Rederij Doeksen

De winner fan de Fryske Radioreklame Publykspriis is ‘Kom mei de bern nei Skylge’ wurden fan Rederij Doeksen yn Harns. Dy kriget it ferneamde byldsje fan Grutte Pier, in oarkonde en in jildpriis fan 250 euro. Produsint is John de Vries fan Ljouwert. Mei noch twa oare nominearre kandidaten: Frysk Makelaars fan it Hearrenfean en Meulen & Baarsma fan Snits, krige it spotsje de measte stimmen fan it publyk.

Friezen koene stimme op it bêste radiospotsje. It is foar de 19e kear dat dizze priis útrikt wurdt. Under de stimmers sil in jildpriis fan 250 euro ferlotte wurde.

De kommisje Fryske Reklamepriis oer it spotsje: “Troch it entûsjasme dêr’t dit spotsje mei ynsprutsen is, kriget men der al gau sin oan om in kaartsje te boeken foar in besite oan Skylge of Flylân! De lûden op de eftergrûn, fan de boat en de kobben, fersterkje dat effekt noch. Húshâldingen mei jonge bern hoege it net te litten: bern reizgje fergees. Mei it brûken fan de Fryske taal rjochtet Doeksen him mei opsetsin op de Fryske merk. Krekt foar de Friezen is it maklik om noch efkes te kiezen foar in boeking op it lêste momint. Foar it brûken fan it eigentiidske ‘kids’ oer (ek yn Fryslân wurde soksoarte wurden brûkt) stiet dúdlik de kar foar geve Fryske wurden lykas Skylge, bern, fergees, reedride en betingsten.”

De Fryske Reklamepriis is yn it libben set om it brûken fan de Fryske taal of in Fryske streektaal yn reklame-uteringen te stimulearjen. De FRP is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Op 14 maart 1995 waard de earste FRP útrikt en dy wie doe noch allinnich foar radioreklame. Yn 1999 is de earste telefyzjereklamepriis útrikt.