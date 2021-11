It wrâldomfiemjende fisjoen fan FREDE

Oertinking

“Wy bringe it bern net grut foar de hel, mar foar it lok. Dat betsjut dat we op dat lok hoopje en ús dêr altyd foar ynsette”, sei Lea Dasberg, de pedagoge fan de hoop. “Hoop skept takomst”, fûn se.

Advint en Krysttiid jouwe minsken hoop, want God wol it lok fan alle minsken. Yn de krystnacht wurdt dy hoop sa ûnder wurden brocht: frede op ierde. Dêr leit de missy, it libbensideaal fan Jezus yn. Neffens Him is syn God de besieling foar frede.

De dream fan Jezus wurdt oerweldigjend beskreaun yn Psalm 85. Dêr lêze we in wrâldomfiemjend fisjoen fan SJALOOM. Wy sette dat wurd oer mei ‘frede’, mar it is folle djipper en breder. By sjaloom giet it om in net-skeind-wêzen-fan-de-skepping-en-de-minsken, om in totale, alles en elkenienenien omfiemjende hielens yn it privee- en mienskipslibben.

Yn de psalm is FREDE de gearfetting fan in hiele rige idealen:

HEIL: Elkenien dy’t ferlet fan help hat, kriget dat.

GLOARJE: Troch de leafde leit der in glâns oer it libben.

GEUNST: Der is ûnbaatsuchtige tawijing.

TROU: Minsken kinne opinoar oan.

GERJOCHTICHHEID: Alles en elkenien komt ta syn rjocht; it wichtichste betingst foar frede.

IT GOEDE: Elkenien siket it goede en ferset him/har tsjin it ferkearde.

Omdat it Earste Testamint syn Bibel wie, belichemet Jezus dy idealen. Troch yn Him te leauwen meitsje wy ús syn dream eigen.

Us wrâld liket yn ’e wurchgreep fan de wanhoop en hat ferlet fan in fisjoen fan frede. Dêrom moatte wy hjoed foaral Liet 435 út Lieteboek 2015 of Gesang 120 út it Lieteboek foar de tsjerken 1977 (mei de idealen fan Psalm 85) sjonge en dêrnei oan dy frede foarm jaan!

Lêze: Psalm 85:8-14

ds. Doede Wiersma

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan

€ 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)