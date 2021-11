In nijsgjirrich kongres

Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de Aromanen en Sorben, wie ik twa en in heale dei gear om nije maatregels te betinken om ús talen en kultueren fuort te sterkjen.

Pier Bergsma

De Switserske Convivenza Foundation, in ynternasjonaal sintrum foar minderheden organisearre yn gearwurking mei Eurac Research yn Bolzano in kongres oer polityk, rjocht, ûnderwiis en kultuer yn oerlis mei de Ried fan Europa, pleatslike en regionale autoriteiten.

Eurac Research is in grut wittenskiplik ûndersykynstitút, dat him ûnder oare dwaande hâldt mei de rjochten fan minderheden. It evenemint wie fan 20 oant 23 oktober 2021 yn Val Müstair yn it úterste súdeasten fan Switserlân.

De maatregels, dy’t wy beskôgen as wichtich en fan praktysk nut wiene de folgjende:

de ûntwikkeling fan in digitale strategy dy’t de gearwurking tusken kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fuortsterket; it meitsjen fan in ‘digitaal korpus’, in samling fan printe taal foar it behâld fan de taal fan lytse folken. Derneist it ferbetterjen fan elektroanyske wurdboeken om oersettingen mooglik te meitsjen; it oanbieden fan digitaal ûnderwiis foar talen troch it ûntwikkeljen fan in model en stipestruktuer; it konkretisearjen fan it juridyske kommentaar fan kêst 2 fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen oangeande it ûnderskied fan nasjonale talen en dialekten; it meitsjen fan in konkreet foarum om de gearwurking oangeande de rjochten fan lytse folken fuort te sterkjen en erkenning te krijen fan nasjonale en ynternasjonale ynstânsjes.

Fierders stimde elk yn mei de ‘Müstair-ferklearring’, dy’t de oanbefellingen gearfettet dy’t rjochte binne op de steaten dêr’t lytse folken wenje. Dy ferklearring giet nei de Europeeske Uny, nei ynternasjonale organen en nei kulturele en taalmienskippen sûnder in eigen steat.

Boppesteand punt 5 liket my foar ús fan grut belang. Op dy Müstair ferklearring kom ik ynkoarten werom.