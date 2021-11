Holledoeken op it iis fan It Hearrenfean

Ynboargerers folgje reedrydles by Sven Kramer Academy

Stavoor Inburgering en Alfabetisering organisearret in reedrydles foar syn kursisten yn gearwurking mei de Sven Kramer Academy. De les wurdt woansdei yn Thialf op It Hearrenfean holden.

Eftergrûn

De kursisten dy’t oan de reedrydles meidogge folgje de alfabetisearringskursus en komme út lannen as Syrië en Eritrea. Hja kinne yn harren eigen taal net lêze of skriuwe. Yn wyksintrum De As leare se no Nederlânsk lêzen, skriuwen en praten as ûnderdielen fan harren ynboargeringstrajekt.

Proef aktyf leare

De les makket ûnderdiel út fan de proef ‘aktyf leare’ dy’t derop rjochte is om de kursisten Nederlânsk te learen troch se aktyf by de maatskippij te beheljen. Nijkommers libje meast isolearre yn harren eigen mienskip. Stavoor fynt it essinsjeel om dat te trochbrekken en in sosjale en kulturele bân te kreëarjen mei harren nije thús. It learen fan de taal, Nederlânsk, komt dan fansels.

Kultuer, frijwilligerswurk en sport

Stavoor organisearret yn it ramt fan de proef ‘kulturele assimilaasje’ in breed skala oan kulturele aktiviteiten, lykas in besite oan de biblioteek en it Museum Hearrenfean. Fierder wurdt der gearwurke mei Caleidoscoop om de kursisten as frijwilliger yn te setten by eveneminten as De Wettertoer en it Oranjewâld Festival. Sporte is op It Hearrenfean foar in protte minsken in wichtich ûnderdiel fan it sosjale libben. De gemeente wie dan ek graach ree om te assistearjen mei fyts- en swimlessen.

Oan it wurk

Fansels is der in grins oan it budzjet foar dy aktiviteiten. De kursisten hawwe foar de les sels jild fertsjinne troch har by lokale bedriuwen yn te setten. Fierder fûn Stavoor de Sven Kramer Academy ree om dat te sponsorjen, sadat de kursisten yn ’e kunde komme kinne mei in stikje oerfryske kultuer: it reedriden.

Oer Stavoor

Stavoor Inburgering en Taal fersoarget yn Fryslân, Grinslân en Noard-Brabân folslein taalûnderwiis mei kursussen op mjitte, foar elts nivo, yn in lytse groep en foar elts leartempo. Op It Hearrenfean wurdt in kursus alfabetisearring jûn yn Wyksintrum De As. Dêrneist wurde troch Stavoor ynboargeringskursussen by Trinitas jûn. De groepen krije trije kear wyks trije oeren les, 44 wiken yn it jier.

By de kursus alfabetisearring helpt in dosint mei it learen lêzen en skriuwen fan de Nederlânske taal. Der wurdt ek omtinken bestege oan it praten en harkjen, sadat de minsken mei Nederlanners prate kinne.