Hjoed ekstra Frysktalige Ljouwerter Krante

Wy neame lykas alle Friezen it grutste provinsjale deiblêd meastal de Ljouwerter Krante. Hjoed stie dat der ek sa op, alteast op in grutte bylage. Njonken it Nederlânsktalige blêd krigen de abonnees in Fryske ferzje. Dêr stie al wat minder yn, mar it wie wol breed nijs oer fan alles en noch wat, sa’t lêzers fan It Nijs dat wend binne.

De oanlieding foar de aksje is fansels de betinking fan santich jier kneppelfreed. It is de twadde kear dat de Ljouwerter Krante yn it Frysk ferskynd is. Doe’t de krante yn 2002 250 jier bestie, waard sels de folsleine krante yn twa taaledysjes útbrocht.