Heimsinnige goeddogger Jouster Toer komt foar it ljocht

De kosten fan reparaasjes oan de Jouster Toer, dy’t in jiermannich lyn hommels nedich blieken te wêzen, wiene de ferantwurdlike partijen oermânsk. In goeddogger brocht útkomst, mei in aardich dofke. De identiteit fan de jildsjitter waard in pear jier geheim holden. Mar juster kaam er foar it ljocht.

Op ‘e Jouwer wie der sneon in ‘Toerfeest’, om te fieren dat de Jouster Toer wer kompleet is. De spits waard omtrint trije jier lyn haljetrawalje fan de toer helle, om’t it houtwurk sa bot fermôge wie dat er der sa ôfwaaie kinnen hie. Pas trije fearnsjier letter wie it jild byinoar swile om de restauraasje út te fieren. De Ljouwerter Krante skreau dêr op 6 septimber 2019 ditte oer:

De Jouster Toer wordt dan toch echt in oude glorie hersteld. Er was 285.000 euro nodig om de oude torenspits te vervangen. De gemeente De Fryske Marren meldt nu dat de financiering rond is. De houten constructie van de Jouster Toer was grotendeels verrot. De gemeente legde 200.000 euro op het kleed om de restauratie te bekostigen. De rest, aldus De Fryske Marren, zou de Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM), de huidige eigenaar, moeten bijdragen. De stichting zag dat echter niet zitten, omdat de toren in slechte staat zou zijn overgedaan. ,,It is wol bysûnder nijs dat it no klear liket te wêzen’’, zegt Jan de Vries, secretaris en penningmeester van de stichting. De 85.000 euro die nog nodig was, betaalt BRM volgens hem niet. Welke partij dat dan wel is en of het er meerdere zijn, wil hij niet zeggen. ,,Ik wit it wol, mar sil it net sizze.’’ Een woordvoerster van de gemeente zegt dat de financierder op verzoek op een later moment wordt bekendgemaakt. ,,Dat doen we na de oplevering.”

Boarne: Leeuwarder Courant.

Likernôch in jier letter waard in nije spits op ‘e toer set. Omreden fan koroana en oare omstannichheden wie der juster pas in feestlik yn gebrûk nimmen, mei beierdiers en tal fan muzikale optredens. Dy lêsten wiene yn de oanswettende Hobbe fan Baerdt Tsjerke, dy’t ek krekt pas wer yn gebrûk nommen is, nei oanlis fan nije flierferwaarming. De tsjerke is no gaadliker foar soksoarte eveneminten, om’t de âlde banken net weromset binne.

Oan ‘e ein fan ‘e middei waard yn in offisjele seremoanje foar de foltôging fan de restauraasje lang om let buorkundich makke wa’t de goeddogger is, dy’t it yn al syn hear en fear werombringen fan de foar de measte Jousters o sa wichtige Jouster Toer mooglik makke hat. De foar BRM bûtenwenstich rynske jefte, lykas foarsitter Jelle Belksma ferdútste, komt fan A.S. de Jong, in ynwenner fan De Jouwer. De Jong, sels net in Jouster fan berte, wol op dizze wize graach wat bliuwends neilitte oan de Jouster mienskip. Hy krige dêr in kearmannich lang applaus foar fan de oanwêzigen. De jefte docht er mei út namme fan syn al jierren lyn ferstoarne frou. As oantinken waard troch De Jong, tegearre mei Fred Veenstra, de boargemaster fan de gemeente De Fryske Marren, in lytse tinkstien by de yngong fan de toer ûntbleate.