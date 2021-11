“Healwei trijen”, sei de deade

Folksferhaal

Yn Haskerdiken wie in boer ferstoarn. Hy wie noch net sa mâle âld, om ’e fyftich hinne sil er sitten hawwe. De jûns let kamen de buorlju om de deade te beklaaien. En sa’t dat hearde, de flesse stie op ’e tafel. It wiene allegear boeren, dy buorlju. Harren earste wurk wie om de flesse oan te sprekken en dêr holden se in praatsje by oer kij, gewier en gemaak. De tiid ûntkaam har gâns en de mjitte in lyts bytsje.

Middennacht wie al lang foarby, doe skeat it harren yn it sin wêr’t se foar kommen wiene.

“No wurdt it hast tiid om him te pakken, want aansten is it melkerstiid.”

“Hoe let soe it wêze?”, frege in oaren.

“Healwei trijen!”, rôp de deade út it bedstee.

Dêr waarden de priuwers heislike kjel fan. Mar de deade stapte fan ’t bêd ôf en dronk in konjakje mei. Hy hat noch in foech tweintich jier libbe.

Ype Poortinga

Dit ferhaal is, mei skriftlike tastimming fan de erfgenamten fan de skriuwer, oernommen út Ype Poortinga, De held en de draek, folksferhalen fan Roel Piters de Jong. Dat mânske boek waard – ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy (nr. 537) – yn 1978 útjûn troch Bosch & Keuning nv, Baarn en De Tille bv, Ljouwert. It is it tredde diel fan de rige Fryske Folksferhalen dêr’t de skriuwer Ype Poortinga (1910-1985) ferhalen yn neifertelde dy’t er ‘yn it fjild’ opfongen hie.

Ien fan syn fertellers wie Roel Piters de Jong, berne yn 1905 te Ousternijegea, in man mei in ôfgryslik goed ûnthâld, dêr’t Poortinga 154 ferhalen fan yn De held en de draek opskreaun hat.