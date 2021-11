By de santichjierrige betinking fan ‘Kneppelfreed’ presintearret FryslânDOK yn novimber fjouwer dokumintêres oer Fryske skiednis, taal en identiteit. De earste is ‘Bûter, brea en swarte bledsiden’, oer de skaadkant fan de Fryske held Grutte Pier. Te sjen op 6 novimber by NPO2 en op 7 novimber by Omrop Fryslân.

De Fryske frijheidsstrider Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia, ca. 1480-1520) wurdt troch in protte Friezen sjoen as in ikoan. Syn krêft, rjochtlinichheid en ferset tsjin bûtenlânske ynminging appellearret sterk oan gefoelens fan grutskens en autonomy. Mei syn leger fan boeren en hierlingen focht Grutte Pier tsjin ‘de Hollanners’ foar in ûnôfhinklik Fryslân. De útspraak ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’ wurdt oan him taskreaun oan Grutte Pier.

Enkête ûnder de Friezen

Friezen witte yn it algemien net folle oer de prestaasjes fan Grutte Pier. Dochs wolle se net oan syn ikoanyske status komme, sa docht bliken út in enkête, fiifhûndert jier nei syn dea. Yn de FryslânDOK ‘Bûter, brea en swarte bledsiden’ ûndersiket Bart Kingma hoe’t Grutte Pier útgroeie koe ta dy mytyske proporsjes.

Histoaryske werklikheid

Nettsjinsteande alle bloed dat Pier yn syn striid fergeat, berikte er yn werklikheid net folle foar de Friezen. Neffens histoarisy wie Grutte Pier mar in spylbal yn in Europeesk machtsspul. Hy fierde in achterhoedegefjocht yn in tiid dêr’t Fryslân krekt grutte stappen yn foarút sette. Der wurde fraachtekens set by it romantisearjen fan de folksheld.

FryslânDOK ‘Bûter, brea en swarte bledsiden’ (earder útstjoerd yn desimber 2020)

