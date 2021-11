Fryske les by de studinten yn Grins

Tiisdei 5 oktober binne de studinten fan studinteferiening F.F.J. Bernlef wer fan start gien mei de Fryske les. Fardau Visser, Sierd Prins en Welmoed Sjoerdstra steane klear om harren kennis fan it Frysk te dielen mei de leden en alle studinten dy’t ynteresse hawwe.

Sels binne se fan hûs út Frysk, en hawwe se harren Frysk ferbetterje kind yn harren stúdzje oan de Ryksuniversiteit Grins. “By Bernlef hawwe we de Fryske taal heech. It is de fiertaal yn de feriening en wy fine it wichtich dat de taal fersterke wurdt. Under de leden sjogge we noch wol gauris in flaterke foarby kommen. Mei de Fryske les hoopje wy in stientsje by te dragen oan it fersterkjen en de ûntwikkeling fan de Fryske taal. En dêrneist fine we it tige smûk om op sa’n ynformele en persoanlike wize de kennis fan de Fryske taal mei oaren te dielen.”

Der steane seis lessen op de program, mar ôfhinklik fan de opkomst en it entûsjasme kinne der noch mear efteroan komme. Boppedat is it ôfhinklik fan it taalnivo fan de learlingen wat it programma krekt wurdt. By Bernlef komme minsken dy’t fan hûs út Frysk prate en dy’t it wol ferstean, mar net prate kinne. Mar der komme ek minsken út oare parten fan Nederlân, dy’t it noch net fersteane. By de lessen wurdt rekken holden mei dy ferskillende nivo’s. It is it doel om it nivo fan elkenien dy’t meidocht omheech te krijen.