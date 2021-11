Fryske apoteker faksinearret sels

Klanten fan apoteker Rogier Hilvers út Easterwâlde kinne sûnt juster by him terjochte foar in koroanaprip. Foar safier bekend is er de earste apoteker yn Nederlân dy’t net inkeld advys jout oer medisyngebrûk en medisinen ferkeapet, mar ek sels faksinearret.

Ofrûne simme besleat er dat er oan de faksinaasjekampanje bydrage wol en folge er in kursus. Under tasjend each fan in dokter mei er no faksinearje. Hilvers rjochtet him foaral op minsken dy’t noch gjin koroanafaksin hân hawwe. De oppepprippen set de GGD. Ut ûndersyk hat bliken dien dat minsken dy’t noch net faksinearre binne bygelyks wachtsje op in persoanlike útnûging of dat se noch ynformaasje misse. Dêrmei kin Hilvers harren yn syn apoteek fuortdaliks helpe.

In oare opfallende reden wêrom’t minsken harren net faksinearje lieten, fertelt Hilvers, is om’t der tocht wurdt dat it fan it eigen risiko ôfgiet. Dy ûndúdlikheid wol er ek weinimme. De faksinaasje is fergees en minsken kinne der by Hilvers sûnder ôfspraak yn rinne. Hy hopet dat mear apotekers yn Nederlân syn foarbyld folgje sille.