Fryske Akademy skriuwt grammatika fan it Sealterfrysk

In wurdboek fan de Fryske taal fan Sealterlân wie op ynternet al te brûken. No komt der ek in boek mei de grammatika fan it Sealterfrysk. It boek wurdt skreaun troch Eric Hoekstra, Bouke Slofstra en Tessa Leppers fan de Fryske Akademy. Hja skriuwe de grammatika op fersyk fan de gemeente Sealterlân en de Oldenburgische Landschaft. In earste ferzje wurdt yn desimber ferwachte. De ynhâld is basearre op in besteande grammatika fan Pyt Kramer en op nij ûndersyk.