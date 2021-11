Frânske premier test posityf op koroana

De Frânske premier Castex is posityf test op de koroanagoarre. De premier, dy’t folslein faksinearre is, hearde nei in besite oan de Belgyske premier De Croo dat syn dochter de koroanasykte skipe hat. Nei in test bliek er sels ek koroana te hawwen. Castex sit de kommende tsien dagen yn isolaasje, seit syn kantoar. Hy bliuwt wol oan it wurk.

Fanwege de koroanabesmetting fan Castex is ek in part fan it Belgyske kabinet yn karantêne gien. It giet ûnder oare om premier De Croo en minister Wilmès fan Bûtenlânske Saken. De ministers bliuwe yn karantêne oant se in PCR-test mei in negative útslach hawwe.