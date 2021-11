Foarearst gjin faksinaasjeplicht Amerikaanske bedriuwen

In federale rjochtbank yn de Feriene Steaten hâldt in faksinaasjeplicht foar wurknimmers fan grutte bedriuwen foarearst tsjin. Presidint Biden wol dat bedriuwen mei mear as hûndert meiwurkers derfoar soargje dat dy mei yngong fan 4 jannewaris allegear yninte binne.

Dy maatregel kundige er begjin novimber oan, mar in groep bedriuwen tekene beswier oan by de rjochtbank yn New Orleans. Dy rjochtbank hold de maatregel tsjin, mei’t dy slimme grûnwetlike beswieren meibringe soe. De federale rjochtbank giet dêr no yn mei.

Neffens it regear-Biden sil it ynlûken fan de maatregel de koroanagoarre allinnich mar langer duorje litte en kin it tsjinhâlden fan de faksinaasjeplicht tsientallen of hûnderten libbens deis kostje. De federale rjochtbank fersmiet dat argumint.