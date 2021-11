Nij by Afûk: Frysk/Ingelsk berneboek ‘Hero’ fan Martha Attema

Yn 2003 publisearre Orca Books Publishers in Ingelsktalich jeugdboek mei de titel Hero. Skriuwster Martha Attema, yn Fryslân berne en nei Canada emigrearre, giet oer de belibbenissen fan Izaak en syn favorite hynst Hero yn WOII. It boek is basearre op it wierbarde ferhaal fan de hynst Held 140 en is no yn in Fryske oersetting fan Martsje de Jong by útjouwerij Afûk útkommen. It wurdt freed om 9.00 oere feestlik presintearre by de 15e edysje fan Jou bern in boek fan de gemeente Noardeast-Fryslân en de Biblioteek Noard-Fryslân yn MFC It Trefpunt yn Hallum. Alle bern yn groep 5 (sa’n 530) krije it boek kado.

Ynhâld

Yn de lêste winter fan de Twadde Wrâldoarloch moat Izaak syn ûnderdûkplak yn Amsterdam ferlitte, omdat it dêr te gefaarlik wurdt. Hy reizget efter op de fyts by koerierster Els nei syn nije skûlplak, in boerepleats yn it noarden fan Fryslân. Al binne de minsken dêr ek leaf foar him, hy fielt him iensum en ellindich. Pas as er freonskip slút mei it prachtige swarte hynder Hero, feroaret dat. De Dútsers wolle dy sterke Fryske hynst ek graach hawwe. As de soldaten om it hynder komme, kin allinnich Izaak in manier betinke om him te rêden.

Eftergrûn

It fiktive ferhaal fan Hero is basearre op histoaryske feiten. Yn de Twadde Wrâldoarloch wenne Jan Hoogterp, in âldomke fan de auteur, op in pleats yn Fryslân. Hy wie in grut leafhawwer fan Fryske hynders en waard ek in ferneamd fokker. Syn hynst, Held (Hero), wie aardich bekend, wat de Dútsers net ûntgie. Dy woene Held graach hawwe, mar it slagge Hoogterp oant it lêst fan de oarloch om him beskûl te hâlden. Krekt foar de befrijing fan Fryslân, troch it Kanadeeske leger, waard it hynder dochs noch meinommen.

De santjinjierrige Andries Hofstee, boerehelp en fersoarger fan Held, ried mei in wein fol mei flechte Dútske soldaten oer de Ofslútdyk nei Noard-Hollân. Doe’t dy yn fûl gefjocht mei de alliearden kamen, koene Andries en Held flechtsje. In tiidlang witst gjinien wêr’t se sieten. Oant op in nacht, it is in moanne nei de befrijing, hynder en ruter wer opdûke. Andries waard ynhelle as in held. Nei de oarloch emigrearre Andries nei Australië, dêr’t er yn 1991 ferstoar.

De auteur

Martha Attema (1949) is berne yn Menaam en emigrearre yn 1981 nei Kanada. Oant dy tiid wurke se as ûnderwizeres op û.o. in basisskoalle yn Gytsjerk.

Boekgegevens

Hero | Auteur: Martha Attema | Oersetting: Martsje de Jong | Utfiering: hurd kaft | ISBN: 978 949 315 9709 | Ferkeappriis: € 14,95

www.afuk.frl