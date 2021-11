Feriene Steaten en Kanada hâlde op mei bûtenlânske fossile ynvestearringen

Op de klimaattop fan de Feriene Naasjes yn Glasgow hawwe ferskate lannen, wêrûnder grutte ynvestearders yn de fossile yndustry lykas de Feriene Steaten en Kanada, ûnthjitten om binnen in jier in ein te meitsjen oan harren oerheidsstipe foar bûtenlânske projekten yn koalen, oalje en gas.

Nederlân stipet de ferklearring net, befêstiget in wurdfierder fan it ministearje fan Finânsjes: “It demisjonêre kabinet is fan betinken dat it oan it kommende kabinet is om dêr it ambysjenivo yn te bepalen.” De Nederlânske oerheid is fia saneamde eksportkredytfersekeringen by fossile projekten yn it bûtenlân behelle. It giet dêrby om hûnderten miljoenen euro’s.

De Nederlânske Finansieringsmaatskippij foar Untwikkelingslannen (FMO) stiet wol op ’e list fan lannen en organisaasjes dy’t de ferklearring stypje. De ûntwikkelingsbank is foar 51 persint yn hannen fan de Nederlânske steat en hie al earder oankundige net langer yn de fossile sektor ynvestearje te wollen.

In ferklearring oer it ophâlden mei ynvestearjen yn koalesintrales wurdt wol troch Nederlân stipe. De Britten, gasthear fan de klimaattop, makken woansdeitejûn let buorkundich dat ûnder mear Poalen, Fietnam, Egypte, Sily en Marokko ûnthjitte om in ein te meitsjen oan oerheidsynvestearringen yn koalesintrales yn binnen- en bûtenlân foar de ein fan 2022. Nederlân hie earder al witte litten om op syn lêst yn 2030 mei stienkoal ophâlde te sillen.

Grutte ekonomyen moatte neffens it Britske plan yn 2030 stienkoal de doar út dien ha, lytsere ekonomyen meie der tsien jier oer dwaan. De Britten skriuwe dat in koälysje fan 190 lannen en organisaasjes it brûken fan koalen ôfbout en de bou fan nije koalesintrales net langer te stipet. Australië, Sina, Yndia en de Feriene Steaten, grutferbrûkers fan stienkoal, hawwe de ferklearring net ûndertekene, skriuwt de Britske krante The Guardian.

Kritisy sizze dat de plannen net ambisjeus genôch binne, dat de falbilen te fier yn ’e takomst lizze en de ôfspraken net binend binne. “De ferklearring foldocht net oan de ambysje dy’t nedich is oangeande fossile brânje yn dizze kritike tiid”, sei in ôffurdige fan Greenpeace tsjin BBC.