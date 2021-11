Eksposysje Fred Landsman yn Museum Belvédère

As er romte en rêst nedich hat, giet Fred Landsman nei it Waad. Mei in boekje, dêr’t er yn opskriuwt wat er tinkt en fielt. Syn nijste wurken beskôget er as ‘oermemmen’, bylden ûntstien út langstme. “Wat wol men noch mear op it Waad, dat is dochs sels in oermem?!” Filmmakker Albert Jensma filme en prate mei de keunstner yn syn eksposysje yn Museum Belvédère.

Besjoch de film hjir.

By de eksposysje heart in yntime publikaasje oer it wurk fan Fred Landsman (1941), mei tritich ôfbyldingen yn kleur en teksten fan keunsthistoarikus Huub Mous en Han Steenbruggen, de direkteur-konservator fan Museum Belvédère. It boek Fred Landsman – Metamorfosen hat in beheinde oplage fan hûndert nûmere en troch de keunstner sinjearre eksimplaren, en is te keap yn ’e (web)winkel fan it museum.

De kabinetútstalling Oermoeders is o/m 5 desimber 2021 te sjen.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje: museumbelvedere.nl.