Eksposysje Doet Boersma en Ruth Vulto-Gaube by Bax Kunst

Te sjen fan 20 novimber o/m 15 jannewaris 2021

Galery Bax Kunst yn Snits hat in útstalling yn de eigen galery en yn it Keunstesintrum Atrium gearstald. Dêr is in unike gearwurking en kombinaasje yn socht tusken byldhouster Ruth Vulto Gaube en skilderes Doet Boersma, sadat der in mearsidige útstalling te sjen is.

Fruchtbere grûn

Doet Boersma lit de prosessen yn ’e natuer sjen, lykas it siedzjen, it woarteljen en de ynfloed fan ljocht en wetter. De tematyske klam leit op ’e boaiem, dêr’t ferskate prosessen dy’t needsaaklik binne foar alle soarten groei har yn ôfspylje. De urginsje fan it ûnderwerp makket it wurk fan Doet Boersma eigensinniger as ea: sterk fan beweging, kleurryk of just monogroom en faak abstrakter kwa ferskiningsfoarm.

Yn har nijste wurk besiket Doet yn har skilderijen it ‘ûnsichtbere’ sichtber te meitsjen, lykas de grutte metamorfoazes yn ’e natuer fan seizoenen, kleuren, sied, groei, woartels en fruchtbere ierde. It meitsjen fan in skilderij begjint faak mei ôfdrukken fan ‘echte’ planten. Soms binne it dúdlike foarmen dy’t yn ’e ferve ferskine, soms binne it dizige yndrukken, mar altyd meitsje se diel út fan it skilderij. Op dy manier foarmje planten letterlik en figuerlik in wichtich ûnderdiel fan har wurk.

Sichtbere klanken

De bylden fan Ruth Vulto Gaube iepenje in oare diminsje fan ús natuerlike belibbingswrâld. Hja makket klanken sichtber en fielber troch se nei hout, stien en brûns te fertalen. Foar har is dat in fertichtingsproses dêr’t muzikale tema’s yn in trijediminsjonale foarm yn ferskine.

Fiifentweintich jier lyn ferruile byldhouster Ruth Vulto Gaube har libben yn it brûzjend hert fan Berlyn mei in idyllysk plakje yn it wrydske Fryske lânskip. Dêr fynt se de konsintraasje en de suverens dy’t yn har kearneftige bylden te belibjen binne. It atelier fan Ruth Vult Gaube yn Warkum is sûnt jierren in moetingsplak foar nigethawwers fan keunst, dêr’t ûnder har begelieding bylden fan hege kwaliteit ûntsteane en petearen oer keunst en kultuer holden wurde.

De eksposysje besytsje

Neist online is Galery Bax Kunst op de fêste iepeningstiden te besytsjen. “Wy folgje dêrby alle mooglike oanwizingen fan it RIVM en de jildende maatregels”, seit kurator Redmer Bax. Hy heakket dêroan ta: “De thússiters wolle wy ek betsjinje mei dizze eksposysje fan hege kwaliteit. En dat dogge we neist yn de galery ek online fia in firtuele toer en ús webside.”

De eksposysje is dus altyd op de webside www.baxkunst.nl en op YouTube te besjen. Oankeapen kinne online dien wurde, krekt as proefpleatsingen. Nim dêr kontakt foar op mei de galery.