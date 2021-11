Dichter fan Fryslân: Trui

Freed 12 novimber waard Sigrid Kingma feestlik beneamd ta Dichter fan Fryslân 2021-2023. ‘Trui’ is it earste gedicht dat sy as Dichter fan Fryslân skreau. Oer de hieltyd heger wurdende gasprizen. De oersetting yn it Nederlânsk fan de dichter sels en de Ingelske oersetting troch Trevor Scarse binne ek werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân fia: www.dichterfanfryslan.frl.

Trui

Hoe komt in út de klaai woeksen folk

foarút oars as baggerjend

mienskip smakket smoarger mar

wy wienen net immer einzelgängers

tsjûge de twaris ferhuze ferieningstrui

achter yn de kast.

In âlde wyn blaast:

‘Sels de broek ophâlde

nimmen dy’t de riem straklûkt

striemen fan bemuoisucht waskest der

net ôf en oanmetten swimbantsjes

leare dy gjin skoalslach.’

It is de wrâldferskjinjende selsstandige

dy’t ús nachts út ’e sliep hâldt.

Yn in trui fan in deade klup

soenen wy sa de krisis út stappe wolle.

Hjir bin ik wer!

Dat de fertroude waarmte noch past

skeelt goed in graad oan gas.

Mar wy wolle wat nijs

in frisse wyn en ferwaarme terras

de trui komt werom yn de kast.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân