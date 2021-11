Dichter fan Fryslân nimt ôfskie mei nije bondel ‘Asman’

Hjoed, 12 novimber, nimt Nyk de Vries ôfskie as Dichter fan Fryslân, op Explore the North yn de Westertsjerke te Ljouwert. By de gearkomste, dy’t om 16.00 oere begjint, wurdt de nije Dichter fan Fryslân bekend makke en offisjeel beneamd troch deputearre Sietske Poepjes.

Nyk de Vries nimt ôfskie mei de presintaasje fan syn nijste dichtbondel Asman. Foarôfgeand oan de beneaming sil er dêr it earste eksimplaar fan útrikke. De bondel Asman, dy’t by De Arbeiderspers ferskynt, is in mjuks fan gedichten dy’t er as Dichter fan Fryslân skreau en in nije rige proazagedichten. By de bondel hearre ek acht poëzijfilms dy’t er mei filmmakker Herman Zeilstra makke. Yn Asman binne bylden út de films opnommen, lykas Fryske ferzjes fan de Dichter fan Fryslân-gedichten. Alle poëzijfilms binne hjir werom te finen: www.nykdev.nl/asman.