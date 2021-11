De Wike fan FryslânDOK mei tsien bysûndere dokumintêres

Fan tiisdei 23 oant en mei freed 26 novimber is De Wike fan FryslânDOK. Dan stjoert Omrop Fryslân tsien moaie en bysûndere Europeeske dokumintêres út: ûnferwachte ferhalen mei in oare blik op de wrâld. Fjouwer jûnen efterinoar fan 21.00 oant 23.00 binne twa of trije films te sjen. Dêrnjonken praat Karen Bies mei filmmakkers en filmkenners.

FryslânDOK wol dokumintêres út binnen- en bûtenlân foar it fuotljocht bringe en wurket dêrfoar gear mei it PLONS! Filmfestival en de Europeeske omroporganisaasje Circom.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de dokumintêres en de gasten ek op it Facebook-evenemint.

Tiisdei 23 novimber:

Puberty

Déconnectés

Woansdei 24 novimber:

Silence of the tides (fragminten)

No crying at the dinner table

Ma rue couche-toi là

Tongersdei 25 novimber:

Traag naar de Hemel

Farewell to Music

Freed 26 novimber:

La Mouette

Memre Yu

The Traffic Separating Device

Klik op de datums foar ynformaasje oer de films en de gasten dy’t oanskowe.

Tink derom: