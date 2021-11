No’t dúdlik wurdt dat de iistimpel Thialf op It Hearrenfean it finansjeel sa dreech hat dat er wolris troch it iis sakje kin, bringe promininte CDA’ers it lanlik regear yn it sin dat it yn 2012 en 2013 tasein hat om mei 20 miljoen euro oer de brêge te kommen.

