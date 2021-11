broek

stel no ris

ik skriuw in gedicht

datst daliks begripe kinst

soe ik dêrmei de opfolger

fan sigrid kingma wurde kinne

oer twa jier

om yn alle gefallen in bytsje

op in dichter te lykjen

brûk ik gjin haadletters

en gjin lêstekens

en gjin rym

mar de foarm dy’t ik keazen ha

is de foarm foar in gedicht

broek

dat is de titel fan myn gedicht

in broek dêr giet it dus om

der lei noch in âldenien

yn de garaazje

net hielendal skjin

mar myn skamte

kin ik dermei bedekke

skamte

hoesa

ik ha in gedicht skreaun

datst samar

begripe kinst

oars soe it dochs

gjin gedicht neamd

wurde kinne

inger wets

(miskien de takomstige dichter fan fryslân)