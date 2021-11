Ambysje Waad: duorsumste bestimming fan Europa

It Waadgebiet wol yn 2030 (ien fan de) duorsumste bestimming(en) fan Europa wêze. In leefgebiet en fakânsjebestimming dêr’t duorsum iten, drinken, sliepen, reizgjen en rekreëarjen de noarm is. Visit Wadden follet mei dy ambysje syn hjoeddeiske (marketing)strategy foar it Unesco Wrâlderfgoed Waadsee fierder yn.

De organisaasje nimt, fan alle partijen dy’t de duorsume takomst foarmjaan wolle, de rol fan oanjeier en ferbiner op him. By it Waadfestival op 4 novimber yn Ljouwert ferklearren de earste hûnder partijen har efter dat ambisjeuze doel. De Sustainable Development Goals fan de Feriene Naasjes steane sintraal by it ynfoljen fan dy ambysje. Visit Wadden fiert de duorsume ûntwikkelingsdoelen troch yn syn eigen bedriuwsfiering en sil safolle mooglik ûndernimmers út it Waadgebiet oantrúnje om dat ek te dwaan.

Earste stappen

Ien fan de earste útwurkingen fan de ambysje stiet meikoarten op www.visitwadden.nl. Dêr kinne besikers besjen hoe duorsum oft in hotel, restaurant, gids of ferfierder út it gebiet is en dy ynformaasje by in eventuele besite brûke. Foar de ûndernimmers stiet de heine takomst yn it teken fan it yn ’e kunde kommen mei organisaasjes mei romme ûnderfining op it mêd fan duorsum ûndernimmen en sirkulêre ekonomy. It bondeljen en oanbieden fan beskikbere data op dat mêd stiet ek op ’e wurklist fan Visit Wadden.

Reizgers wolle faker duorsum reizgje

It stribjen fan it Waadgebiet om de duorsumste bestimming te wurden, slút oan by de winsk fan de besikers. In hieltyd gruttere groep fynt duorsumens op de eigen reis wichtich. “Yn it Waadgebiet bart al in hiele protte op it mêd fan ynnovaasje en duorsumens. Fansels lizze der noch genôch kânsen, mar we binne op de goede wei. Wy meie dat noch wol mear sjen litte en fertelle. It Waadgebiet as duorsume fakânsjebestimmig, wat wolle jo noch mear?”, seit projektlieder Karina Pool.

Waadfestival – in ûnthjittend begjin

Deputearre Avine Fokkens-Kelder (provinsje Fryslân), deputearre Mirjam Wulfse (provinsje Grinslân) en Gerben Huisman (direkteur Waadfûns) joegen harren fyzje op de takomst dêr’t duorsumens, in brede wolfeart en it behâld fan it gebiet de rjochtline is. Njonken dy tema’s en de duorsume ambysje gie it ek wiidweidich oer it kulturele en kulinêre oanbod. De kommende jierren is der nammentlik in protte romte foar (de ûntwikkeling fan) de lokale keuken fan it Waad. It Waadfestival wurdt om it jier organisearre troch Visit Wadden, mei as doel om oanbelangjende partijen út toerisme en rekreaasje te ynspirearjen en te aktivearjen om oan de programma’s mei te dwaan.

De earste hûndert partijen dy’t de duorsume ambysje stypje, binne werom te finen fia www.visitwadden.nl/wadduurzaam.