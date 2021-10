Fan 20-22 maaie 2022 is op Helgolân it Friesendroapen. Dat wurdt om de trije jier troch de Fryske Rie organisearre. Sjongers en dûnsers út de trije Fryske gebieten yn Nederlân en Dútslân dogge der mei oan in kultureel wykein en de besikers komme út alle Fryske regio’s.

It program is noch net bekend. Oanmelding is mooglik fan 1 maart ôf.