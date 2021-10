Waarpraatsje: Wat wieter en rûziger

DE JOUWER – Nei in skoft mei kreas en rêstich hjerstwaar giet it waar dizze wike wat mear hinne en wer.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei falle der in pear flinke buien, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. De temperatuer leit om de 9 graden hinne.

Moandei is de loft earst berûn en der soe noch in bui falle kinne, mar geandewei klearret it op en wikselje sinne en bewolking inoar ôf. By in matige en by de kust lâns frij krêftige noardwestewyn wurdt it net waarmer as 14 graden.

Op woansdei en tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma