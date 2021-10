Waarpraatsje: Twa hjerstige dagen

DE JOUWER – Nei in kreaze mar wol rûzige moandei krije wy no wer twa hjerstige dagen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 10 graden.

Tiisdei skynt de sinne earst noch wol, mar letter rekket de loft berûn en yn ‘e middei reint it in skoft. Nei it gebiet mei rein falle der ek noch in pear buien. De matige, by de kust lâns frij krêftige súdeastewyn rommet yn ‘e middei nei it suden oant súdwesten. It wurdt in graad as 15.

Woansdei falle der buien, mar fan tongersdei ôf knapt it waar op.

Jan Brinksma